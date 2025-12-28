Цены на замороженную рыбу выросли в Ростовской области

В Ростовской области зафиксирован рост стоимости мороженой неразделанной рыбы до средней цены 315,83 рубля за килограмм, сообщил Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наименьшая стоимость продукта отмечена в Волгодонске — 280,9 руб./кг. В Таганроге цена увеличилась на 2,8руб. и достигла 293,9 руб., в Миллерово — на 2,3 руб. до 300,9руб./кг.

В Сальске средняя стоимость составила 324,6 руб./кг., что соответствует региональным показателям. В Ростове-на-Дону подорожание оказалось минимальным — всего на 36 коп. до 326,9 руб./кг.

Максимальная цена мороженой неразделанной рыбы зафиксирована в Шахтах — 343,6 руб./кг.

Валентина Любашенко