В Сочи усилили работу коммунальных служб в праздничные дни

Коммунальные службы Сочи продолжат работать в усиленном режиме во время новогодних каникул и будут реагировать на обращения горожан. За минувшую неделю бригады отработали свыше ста сигналов от жителей, поступивших через социальные сети. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Крайжилкомресурс» собрал более 42 тыс. куб. м мусора с муниципальных площадок. Ежедневно в работе задействовано 85 единиц спецтехники. Выявлен один случай незаконного сброса строительных отходов — материалы переданы в УВД.

Служба «Водосток» прочистила 6,4 км ливневых сетей на 35 улицах города, вывезла более 37 куб. м грунта и ила. Специалисты отремонтировали четыре металлические решетки ливнестоков и подняли до уровня дороги два дождеприемных колодца.

«Сочитеплоэнерго» ликвидировало протечки на улицах Фрунзе и Голубые Дали, переложив в общей сложности 45 погонных м сетей. На Ялтинской улице заменили запорную арматуру.

«Водоканал» начал подготовку к замене 50 м аварийного участка канализации на Ломоносовской улице. Продолжается замена 650 м водовода на Пионерской. Устранена нештатная ситуация на участке водовода на Молодежной улице. За неделю на сетях ликвидирован 131 засор и 157 протечек.

«Благодарен жителям за обратную связь. В течение года она позволила оперативно решить свыше пяти тысяч важных для населения вопросов», — заявил Андрей Прошунин.

Алина Зорина