На Крымском мосту ожидаются пробки в конце декабря

Согласно прогнозу загруженности пунктов досмотра на 29 декабря 2025 года — 4 января 2026 года на Крымском мосту в этот период ожидаются пробки. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В этом году с началом новогодних праздников на территорию Республики Крым ожидается поток транспорта. Предполагаемое время простоя в очереди перед пунктом ручного досмотра в пиковые часы достигает трех часов.

Дорога в Крым во вторник и в среду будет наиболее загруженной, в остальные дни уровень затора средний. Из Крыма лучше всего выезжать в понедельник, вторник и среду, в другие дни дорога будет загружена.

В последнюю неделю прошлого года и первую неделю этого максимальное количество автомобилей следовало в Крым в понедельник. Пик очередей пришелся на период с 08:00 до 19:00, длина пробки достигала от 7 до 12 км.

Алина Зорина