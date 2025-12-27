Путин: продвижение армии РФ сводит к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с занимаемых территорий «сводится к нулю». Он связал это с успешным продвижением российских войск в зоне боевых действий. Об этом глава государства сообщил во время рабочей встречи на командном пункте.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям»,— сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что, несмотря на выгодные условия, которые Украина могла бы принять для мирного соглашения, Киев не желает идти на компромисс. В таком случае Россия продолжит достигать свои цели через спецоперацию, заявил господин Путин.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новую версию мирного плана США. Согласно ему, ВСУ останутся на своих нынешних позициях в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. России предлагается вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В начале декабря Владимир Путин заявлял, что «все сводится» к тому, что Вооруженные силы России в любом случае займут контролируемые ВСУ территории Донбасса.