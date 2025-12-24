Зеленский: новая версия мирного плана США не предполагает вывод ВСУ из Донбасса

Согласно новой версии мирного плана, которую обнародовал президент Украины Владимир Зеленский, России предлагается вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ВСУ останутся на своих нынешних позициях. Вариант вывода украинской армии со всей территории Донбасса, на чем настаивает Россия, не рассматривается, следует из плана господина Зеленского, детали которого опубликовала «Страна.ua».

План включает 20 пунктов. В нем не упоминается вступление Украины в НАТО, однако предполагается, что альянс вместе с США и Европой предоставят Киеву гарантии безопасности по примеру пятой статьи устава альянса, а численность ВСУ останется на уровне 800 тыс. человек в мирное время. The New York Times писала, что за время конфликта личный состав украинской армии увеличился почти до 900 тыс. человек. США предлагали сократить его до 600 тыс., но после обсуждений с Украиной от этого пункта отказались.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости устранении первопричин, которые привели к украинскому кризису. Речь идет о выводе ВСУ из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказе Украины от вступления в НАТО. Российская сторона настаивает на прекращении огня только после вывода украинских войск из Донбасса. Территория перейдет под полный контроль РФ либо переговорным, либо военным путем, заявляли в Кремле.

О переговорах России и США по Украине — в материале «Ъ» «Рождение мира в Майами».