Путин: ВСУ сами уйдут из Донбасса либо Россия завоюет его

Вооруженные силы России в любом случае займут контролируемые ВСУ территории Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, «все к этому сводится».

«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, — сказал он в интервью India Today (видео опубликовано на YouTube-канале СМИ), — либо украинские войска покинут эти территории».

Владимир Путин заявил, что в прошлом Россия предлагала Украине эту альтернативу, но «они предпочитают воевать».

По словам Владимира Путина, во время встречи с представителями США в Кремле стороны обсудили каждый пункт плана по Украине. «Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем»,— добавил он.

Владимир Путин 2 декабря мирный план по Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, компромисс не был достигнут. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой пункт спора России и Украины — территории ДНР, подконтрольная ВСУ.