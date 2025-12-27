Путину доложили о взятии Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в ДНР

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления войск СВО. Там ему доложил ему, что российские войска заняли город Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Об этом сообщили в Кремле.

О выполнении боевых задач президенту доложил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Владимир Путин также заслушал доклад командующих группировками войск «Центр» и «Восток», а также командиров соединений. Господин Путин сообщил, что все стоящие перед вооруженными силами задачи в зоне боевых действий на Украине выполняются по плану.

Российский президент отметил, что создание полосы безопасности идет хорошими темпами, в том числе в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях. По его словам, наступление в ДНР и в Запорожской области идет по всей линии соприкосновения.