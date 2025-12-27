Российские войска заняли Степногорск Запорожской области

Подразделения группировки «Днепр» заняли город Степногорск Запорожской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он доложил об этом президенту России Владимиру Путину во время визита главы государства в один из пунктов управления войск СВО, сообщили в Кремле.

«Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" ведут наступательные действия на запорожском направлении, освободили населенный пункт Степногорск и завершают уничтожение формирований противника в Приморском и Лукьяновском»,— сказал господин Герасимов.

Президент также попросил командующих группировок «Центр» и «Восток» Валерия Солодчука и Андрея Иванаева доложить о выполнении боевых задач. Господин Солодчук сообщил о взятии Родинского и Артемовки в ДНР. Группировка войск «Восток» наступает в западном направлении в Запорожской области и также по территории Днепропетровской области, чтобы создать там зону безопасности.