Путин назвал взятие Димитрова серьезным шагом к полному освобождению ДНР

На совещании по обстановке в зоне СВО президенту России Владимиру Путину доложили о взятии города Димитрова в ДНР. Он назвал это серьезным шагом к полному освобождению республики.

Важным результатом боевой работы он также назвал взятие российскими войсками Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, этот город — второй по величине в области. Поэтому его взятие открывает «хорошие перспективы для развития наступления» в регионе.

Российский президент отметил, что если украинская сторона не захочет разрешить конфликт путем переговоров, армия России добьется своих целей вооруженным путем. «И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем»,— сказал господин Путин.