Дороги Симферополя обработали 194 тоннами противогололедных материалов
После снегопада в Симферополе коммунальщики обработали улицы более 190 т противогололедных материалов. Об этом сообщает глава администрации города Михаил Афанасьев.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ночь на дежурство в Симферополе вышли 11 экипажей спецтехники. До утра они использовали 194 т материалов против наледи.
«Продолжаем дежурить, следить за изменениями погодных условий»,— подчеркнул Михаил Афанасьев.
Пешеходные зоны в городе обрабатывают дворники в общем количестве свыше 400 человек. Сотрудники управляющих компаний Симферополя работают на прилегающих территориях к многоквартирным домам.
Мэр Симферополя призвал горожан не выезжать на автомобилях на летней резине, а также не парковать машины в зоне функционирования коммунальных служб.