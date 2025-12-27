Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дороги Симферополя обработали 194 тоннами противогололедных материалов

После снегопада в Симферополе коммунальщики обработали улицы более 190 т противогололедных материалов. Об этом сообщает глава администрации города Михаил Афанасьев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ночь на дежурство в Симферополе вышли 11 экипажей спецтехники. До утра они использовали 194 т материалов против наледи.

«Продолжаем дежурить, следить за изменениями погодных условий»,— подчеркнул Михаил Афанасьев.

Пешеходные зоны в городе обрабатывают дворники в общем количестве свыше 400 человек. Сотрудники управляющих компаний Симферополя работают на прилегающих территориях к многоквартирным домам.

Мэр Симферополя призвал горожан не выезжать на автомобилях на летней резине, а также не парковать машины в зоне функционирования коммунальных служб.

София Моисеенко

