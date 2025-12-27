Краснодарский край стал одним из самых популярных регионов для иностранных туристов

Кубань попала в топ-3 регионов России, наиболее востребованных среди иностранных туристов. Об этом сообщает Росстат.

По данным Федеральной службы государственной статистики, за 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае зафиксировали 128 тыс. туристических поездок из-за рубежа. Таким образом, Кубань заняла второе место в рейтинге по внутреннему туризму. В общей сложности на Краснодарский край приходится порядка 9 млн поездок по России.

Первое место в рейтинге заняла Москва, где установлено 11,3 млн поездок. Третью позицию занял Санкт-Петербург с показателем 6,5 млн поездок.

Общий туристический поток в России, согласно данным Росстата, увеличился на 4,5% по сравнению с прошлым годом.

София Моисеенко