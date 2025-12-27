На Красной Поляне закрыли горнолыжные трассы из-за обильного снегопада

На Красной Поляне до конца дня 27 декабря закрыли для отдыхающих горнолыжные трассы. В пресс-службе курорта подчеркнули, что решение о закрытии связано с обильным снегопадом в горной местности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«На Курорте Красная Поляна настоящий снежный бум! На сегодняшний день горнолыжные трассы закрыты и не откроются до конца дня. На их подготовку к катанию службам курорта нужно дополнительное время»,— сообщили в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

Представители курорта также заявили, что снег выпал на отметке «Поляна 540». На нижних отметках Красной Поляны формируется подложка для подготовки трасс.

София Моисеенко