Горнолыжные трассы на Красной Поляне закрыли из-за снегопада

На Красной Поляне до конца дня 27 декабря закрыли горнолыжные трассы. В пресс-службе курорта сообщили, что это связано с обильным снегопадом.

«На сегодняшний день горнолыжные трассы закрыты и не откроются до конца дня. На их подготовку к катанию службам курорта нужно дополнительное время»,— пояснили в пресс-службе.

Снег пошел во всех горных районах, в том числе — на отметке «Поляна 540». Представители курорта подчеркнули, что на участке формируется подложка для подготовки трасс на нижних отметках Красной Поляны.

София Моисеенко