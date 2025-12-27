Самосвал FAW опрокинулся под Ростовом

Водитель грузовика FAW не справился с управлением на съезде с Александровского кольца. Автомобиль вылетел с трассы М-4 «Дон» и опрокинулся в кювет на 1060-м километре. Инцидент произошел 26 декабря 2025 года в 08:05, сообщили в Telegram-канале УПЧС Аксайского района.

Фото: УПЧС Аксайского района Ростовской области

Спасатели АСП МБУ АР «УПЧС» направили на место три человека и одну единицу техники. Сотрудники ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД по Ростовской области обеспечили безопасность. Медики ГБУ РО «ЦРБ» Аксайского района доставили водителя в больницу с незначительными травмами для обследования.

Обстоятельства аварии расследуют полицейские. Вероятные причины — плохая видимость на кольце или скользкая дорога зимой. Трасса М-4 «Дон» часто фиксирует подобные инциденты с большегрузами из-за высокой интенсивности движения.

Александровское кольцо на 1060-м километре служит сложным узлом с интенсивным трафиком. Здесь сходятся потоки из Ростова и окрестностей. За 2025 год на М-4 в Аксайском районе произошло не менее пяти крупных ДТП с грузовиками, включая опрокидывания на 1025-м и 1028-м километрах. Ростовская область лидирует по авариям с тяжелой техникой на федеральных трассах — в 2025 году зафиксировано свыше 150 случаев.

Станислав Маслаков