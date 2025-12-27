Служба спасения Краснодара совершила более 4,3 тысяч выездов за 2025 год
За прошедшие месяцы 2025 года краснодарская служба спасения осуществила 4,3 тыс. вызовов. Об этом заявил мэр краевой столицы Евгений Наумов, поздравляя спасателей с профессиональным праздником.
По словам Евгения Наумова, благодаря своевременно оказанной помощи в Краснодаре спали 617 человек. Из общего количества вызовов 535 пришлись на акваторию реки Кубань и городских прудов, спасатели отработали 584 пожара. Свыше 370 раз сотрудники службы спасения выезжали на уборку упавших деревьев и откачку воды в местах подтоплений.
Мэр Краснодара также сообщил, что за весь год служба спасения города помогла 185 животным.