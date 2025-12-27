РСЧС: в Краснодарском крае объявлена ракетная опасность
На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность. Об этом сообщает РСЧС.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Существует угроза падения ракет»,— оповестили в РСЧС.
Гражданам, находящимся в зданиях, рекомендуют укрыться в комнатах с капитальными стенами без остекления. В случае, если тревога застала на улице, необходимо спрятаться в ближайшем защищенном помещении.
Подходить к обломкам ракет запрещается. При их обнаружении необходимо обращаться в 112.