Кубань заняла второе место в России по бронированию загородного жилья

Краснодарский край расположился на второй строчке в рейтинге популярных регионов РФ по бронированию загородного жилья. Об этом сообщают «Ведомости Юг», ссылаясь на данные «Авито Путешествий».

Лидером рейтинга стала Карелия, на третьем месте оказалась Республика Крым — за год регион поднялся на пять позиций в топе. Сообщается, что в пятерку также вошли Алтай и Московская область. По информации «Авито Путешествий», Краснодарский край остался на прошлогоднем месте в рейтинге.

Второе место Кубань заняла и в сегменте бронирования отелей. Наибольшее количество номеров в текущем году было забронировано в Московской области, на третьей позиции расположилась Ленинградская область.

В сфере посуточной аренды Краснодарский край уступил Московской и Ленинградской областям, оказавшись на третьем месте в рейтинге. В прошлом году Кубань находилась на второй позиции.

София Моисеенко