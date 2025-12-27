В Ростовской области за сутки погибли в пожарах два человека

Спасатели Ростовской области зафиксировали 26 декабря два смертельных случая в техногенных пожарах, сообщили в региональном Telegram-канале МЧС. Двое мужчин — 49-летний хозяин дома и его 21-летний племянник — погибли ночью в Гуково на улице 2-й Советской. Огонь охватил частный дом на площади 20 кв. м, предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ростовской области Фото: Пресс-служба МЧС Ростовской области

Огнеборцы ликвидировали возгорание за несколько часов. На месте работали 15 человек и пять единиц техники. Дознаватели МЧС уже осмотрели дом и начали расследование, чтобы подтвердить версию о курении или другом источнике огня.

Всего за сутки в области потушили 14 техногенных пожаров. Спасатели выезжали на вызовы без дополнительных жертв среди населения. Ранее утром 26 декабря они справились с пожаром на кровле двухэтажного дома в центре Ростова-на-Дону, площадь составила 500 кв. м, эвакуировали четверых жильцов без пострадавших.

Кроме пожаров, донские спасатели отреагировали на пять ДТП. Они устранили последствия аварий, предотвратили дальнейшие риски. В операциях участвовали 172 человека и 43 единицы техники — от автоцистерн до аварийно-спасательных машин.

Станислав Маслаков