Минпросвещения подтвердило рассылку инструкций для решения конфликтов в школах

Минпросвещения направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтах , подтвердили ТАСС в пресс-службе ведомства. В инструкции сказано, как учителю вести себя для урегулирования инцидентов и «как создать безопасную обстановку для учеников, чтобы предотвратить такие ситуации».

По данным агентства, в документе содержатся:

базовое понимание причин агрессии;

алгоритмы оценки сложных ситуаций;

порядок действий педагога в случае физической угрозы;

рекомендации по снижению эмоционального напряжения, выведению дискуссии за рамки учебного процесса и организации профилактической работы.

Инструкция получила название «Как остановить агрессивное поведение: действия педагога». Ее утвердили на заседании Совета Минпросвещения по защите чести и достоинства педагогических работников 11 декабря. По данным РБК, инструкция состоит из пяти этапов, на каждый из которых отводится от одного до трех дней.

15 декабря девятиклассник из Санкт-Петербурга напал на учительницу математики с ножом во время пересдачи контрольной по математике. Преподавательница получила три удара ножом в спину и грудь, ее госпитализировали. Подросток находится в СИЗО.

Подробности — в материале «Ъ» «Клинок для педагога».