Минпросвещения утвердило инструкции по действиям учителей в конфликтах с детьми

Минпросвещения утвердило проекты инструкций по действиям школьных учителей в конфликтных ситуациях с учениками. Один документ предназначен для руководителей образовательных организаций, второй — для самих педагогов. Последний носит название «Как остановить агрессивное поведение: действия педагога».

Об утверждении документов пресс-служба ведомства сообщила по итогам проведенного 11 декабря заседания. Проекты инструкций еще не опубликованы.

Согласно сообщению ведомства, в инструкциях представлен «понятный порядок действий» в конфликтах с учениками. Они нацелены на то, чтобы учитель смог урегулировать конфликт, «создать безопасную обстановку для учеников» и предотвратить такие ситуации в будущем.

Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на заседании назвала инструкции «важным» и «долгожданным» для многих регионов документами. По ее словам, они «реально защищают профессиональное достоинство» учителей. «Это серьезный шаг в укреплении авторитета учителя»,— указала она.

Полина Мотызлевская