РБК: в школы разослали инструкции решения конфликтов с учениками

Минпросвещения РФ утвердило и направило в регионы новую инструкцию для образовательных организаций на случай конфликтных ситуаций. С документом ознакомился РБК. Инструкция состоит из пяти этапов, на каждый из которых отводится от одного до трех дней.

Согласно документу, работу стоит начинать с информирования руководства образовательного учреждения и сбора фактов. При необходимости — к делу нужно привлечь правоохранительные органы. На втором этапе выясняются детали, опрашиваются участники, устанавливаются виновные. Если конфликт не решен, к делу подключается комиссия по урегулированию споров, которая выносит письменное решение. Администрация учебного заведения контролирует его исполнение. Если участники конфликта не согласятся с решением комиссии, то они могут обратиться в вышестоящие инстанции комиссии, к следователям или в суд.

Кроме того, в Минпросвещения советуют знакомить учеников и педагогов с правовой сферой, а при уже имеющихся конфликтах использовать медиацию и психологическое сопровождение для всех сторон. Кроме того, руководство школы обязали пресекать в коллективе интриги и сплетни.

Документ был утвержден в декабре на Совете по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, который провел министр Сергей Кравцов, сообщает РБК. Инструкцию разработали из-за участившихся атак в российских школах.

15 декабря девятиклассник из Санкт-Петербурга напал на учительницу математики с ножом во время пересдачи контрольной по математике. Преподавательница получила три удара ножом в спину и грудь. После подросток попытался покончить с собой. Сейчас он находится в СИЗО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Клинок для педагога».