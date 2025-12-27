ВОЗ: из-за алкоголя в Европе ежегодно умирает около 800 тыс. человек

Одна из трех смертей от травм и насилия в Европейском регионе вызвана алкоголем, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). От употребления алкоголя в Европе ежегодно погибает почти 800 тыс. человек.

По данным ВОЗ за 2019 год, почти 145 тыс. смертей от травм в регионе были связаны с употреблением алкоголя. Наибольшее количество травм, вызванных алкоголем, пришлось на дорожно-транспортные происшествия и падения.

«Алкоголь — это токсичное вещество, которое не только вызывает семь видов рака и другие неинфекционные заболевания, но и ухудшает способность к рассудительности и самоконтролю, замедляет реакцию, снижает координацию и способствует рискованному поведению»,— пояснила Карина Феррейра-Борхеш, региональный советник ВОЗ в Европе по вопросам алкоголя, наркотиков и здоровья заключенных.

ВОЗ отмечает, что алкоголь является «одним из наиболее сильных и постоянных факторов, способствующих насилию и агрессии». В 2019 году около 26,5 тыс. смертей в Европе были вызваны «межличностным насилием», и более 40% этих смертей были связаны с употреблением алкоголя. Он также является одним из основных факторов риска инвалидности и преждевременной смерти молодежи.

В ноябре потребление алкоголя на человека в России составило 7,63 л, что приблизило показатель к минимуму 1997–1998 годов. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, употребление алкоголя в стране падает восьмой месяц подряд.

Подробности — в материале «Ъ» «Россияне стали злоупотреблять меньше и лучше».