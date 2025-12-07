Потребление алкоголя в России упало до минимума за почти 30 лет

В ноябре потребление алкоголя на человека по стране составило 7,63 л, что приблизило показатель к минимуму 1997-1998 годов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В 1997-1998 годах потребление алкоголя удерживалось на уровне около 7,6 л на человека. При этом статистика открытого периода до 2008 года основана на данных об официальных продажах, тогда как в 1990-е, по оценкам исследователей, нелегальный алкоголь занимал до двух третей рынка.

Согласно ЕМИСС, употребление алкоголя в России продолжает падать восьмой месяц подряд. Стабильное снижение началось в апреле, когда показатель по итогам предыдущих 12 месяцев снизился до 8,32 л на человека.

Наиболее низкие объемы потребления зафиксированы в регионах Северного Кавказа. В Чечне показатель составил 0,11 л на человека, в Ингушетии — 0,63 л, в Дагестане — 0,89 л. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии потребление оценивается в 2,16 и 2,59 л соответственно.

В Москве потребление алкоголя в ноябре составило 4,76 л на человека, в Санкт-Петербурге — 6,28 л. В Новосибирской области за последние 12 месяцев на человека было выпито 8,35 л, в Свердловской — 10,34 л, в Татарстане — 8,27 л.