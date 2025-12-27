Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт

В возрасте 65 лет умер гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт. В 2019 году он вместе с другими музыкантами группы был включен в Зал славы рок-н-ролла.

«С глубокой скорбью мы подтверждаем смерть нашего замечательного друга и коллеги по группе Перри Бэмоунта, который скончался после непродолжительной болезни дома на Рождество»,— написано в сообщении The Cure.

Перри Бэмоунт начал сотрудничать с The Cure в 1984 году как личный помощник и гитарный техник вокалиста Роберта Смита, а в 1990 году стал полноценным участником рок-группы. Он играл на гитаре, клавишных инструментах и шестиструнной бас-гитаре. В 2005 году господин Бэмоунт покинул группу, в 2022-м — вернулся в состав.