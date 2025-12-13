Хинштейн подтвердил отъезд северокорейских саперов из Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что в КНДР вернулись военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка, которые принимали участие в разминировании курского приграничья.

«Специальный полк работал на нашей территории с осени»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Северокорейские саперы очистили почти 42,4 тыс. га курского приграничья, уничтожив свыше 1,5 млн взрывоопасных предметов. «Рассчитываю, что весной снова будем встречать военных из КНДР для продолжения работы по восстановлению Курской земли»,— сообщил губернатор.

Перед отъездом на родину саперам вручили памятные подарки. Александр Хинштейн сообщил, что обратился в Минобороны РФ с предложением представить к наградам наиболее отличившихся северокорейских военнослужащих.

В церемонии приветствия военнослужащих в Пхеньяне 12 декабря участвовал Ким Чен Ын. По его словам, операция северокорейских войск продлилась 120 дней, во время ее выполнения погибли девять военнослужащих. Погибшим присвоены звания Героев посмертно, полку присвоили орден «Свобода и Независимость» I степени.

В 2024 году Россия и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В июне текущего года секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил о решении Ким Чен Ына отправить 1 тыс. саперов и 5 тыс. военных строителей в Курскую область.