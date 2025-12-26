На Дону в 2025 году количество «умных» устройств в АПК выросло на треть

В Ростовской области наибольший спрос на приборы с технологией межмашинной передачи данных без участия человека (М2М) зафиксирован в таких сферах как сельское хозяйство, ЖКХ и финансы. Об этом сообщила пресс-служба МТС. Здесь уточнили, что по приросту «умных» устройств регион вошел в России в топ-20.

По данным компании, в агропроме Дона количество «умных» устройств выросло на 33%, по сравнению с показателем годом ранее. Основное применение приборов с М2М – интеграция в автоматизированные системы и системы удаленного мониторинга комбайнов и др. сельхозтехники. На втором месте – жилищно-коммунальное хозяйство: прирост составил 27%. Устройства собирают и передают без участия человека показания со счетчиков в жилых домах и на предприятиях региона. Замыкает эту тройку –финансовая сфера: «умные» датчики устанавливают на кассовое и банковское оборудование.

Как отметил директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Ростовской области Александр Сидорик, устройства с межмашинной передачей данных решают сразу несколько задач. «Во-первых, увеличивается автоматизация и сокращается ручной труд, – пояснил топ-менеджер. – Во-вторых, внедрение умных датчиков помогает соблюдать закон. Например, застройщики обязаны оборудовать такими датчиками новые дома. Кроме того, интеграция устройств снижает расходы бизнеса и повышает уровень безопасности».

Ефим Мартов