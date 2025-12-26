Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани второй раз за день объявлена беспилотная опасность

На территории Краснодарского края вечером 26 декабря второй раз за день объявили беспилотную опасность. Жители региона получили сообщения от РСЧС.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Если вы находитесь в здании, отойдите от окон и укройтесь в неостекленной комнате. Если беспилотная опасность застала вас на улице, необходимо спрятаться в цокольном этаже, подземном переходе или на парковке.

Ранее беспилотная опасность на территории региона была объявлена в дневное время.

Алина Зорина

Новости компаний Все