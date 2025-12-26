На Кубани второй раз за день объявлена беспилотная опасность

На территории Краснодарского края вечером 26 декабря второй раз за день объявили беспилотную опасность. Жители региона получили сообщения от РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Если вы находитесь в здании, отойдите от окон и укройтесь в неостекленной комнате. Если беспилотная опасность застала вас на улице, необходимо спрятаться в цокольном этаже, подземном переходе или на парковке.

Ранее беспилотная опасность на территории региона была объявлена в дневное время.

Алина Зорина