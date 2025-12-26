В Ростовской области директора стройфирмы обвиняют в травмировании рабочего
Зерноградский межрайонный следственный отдел закончил расследование уголовного дела по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, 5 июня 2024 года в с. Новоивановка во время погрузочно-разгрузочных работ на строительстве газопровода металлическая труба соскользнула с ковша экскаватора и упала на разнорабочего. Мужчина получил серьезные повреждения.
Следователи установили, что за соблюдение техники безопасности на площадке отвечали генеральный директор и начальник участка. Инцидент произошел из-за грубых и системных нарушений с их стороны.
По делу собрана достаточная доказательная база. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.