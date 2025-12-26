«Новогодняя корзина» на Дону подешевела до 1,3 тысячи рублей в 2025 году

Минимальная стоимость «новогодней корзины» с игристым вином, красной икрой, мандаринами и салатом оливье в крупных супермаркетах Ростовской области составляет около 1,3 тыс. руб. Об этом сообщил председатель президиума «Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли» (АКОРТ) Станислав Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

По его данным, минимальная цена игристого в декабре варьируется от 239 до 480 руб., красной икры — от 490 до 800 руб. за банку, мандаринов — от 95 до 149 руб./кг, а салата оливье — от 220 до 383 руб. за полкило.

«Мандарины в этом году стали выгоднее для покупателей — самые доступные сорта подешевели в среднем на 25% по сравнению с декабрем 2024 года, что помогло снизить общую стоимость новогоднего набора»,— отметил господин Богданов.

Наиболее заметные изменения коснулись красной икры. В конце прошлого года стандартная баночка весом 90-95 гр. стоила около 1,1 тыс. руб., сейчас ее цена почти вдвое ниже — около 644 руб. Пересчет на килограмм показывает снижение минимальной стоимости примерно в полтора раза — с 11 тыс. до 6,9 тыс. руб.

Стоимость сладких новогодних наборов изменилась умеренно. Конфетные коробки с ассорти подешевели в среднем на 7% по сравнению с декабрем 2024 года и стоят от 399 до 680 руб. Небольшие подарочные наборы весом 150 гр. предлагаются от 134 руб., средняя стоимость таких подарков — около 214 руб., а наборы весом 350 гр. стоят примерно 360 руб.

Валентина Любашенко