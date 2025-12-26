«Новогодняя корзина» на Дону подешевела до 1,3 тысячи рублей в 2025 году
Минимальная стоимость «новогодней корзины» с игристым вином, красной икрой, мандаринами и салатом оливье в крупных супермаркетах Ростовской области составляет около 1,3 тыс. руб. Об этом сообщил председатель президиума «Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли» (АКОРТ) Станислав Богданов.
Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ
По его данным, минимальная цена игристого в декабре варьируется от 239 до 480 руб., красной икры — от 490 до 800 руб. за банку, мандаринов — от 95 до 149 руб./кг, а салата оливье — от 220 до 383 руб. за полкило.
«Мандарины в этом году стали выгоднее для покупателей — самые доступные сорта подешевели в среднем на 25% по сравнению с декабрем 2024 года, что помогло снизить общую стоимость новогоднего набора»,— отметил господин Богданов.
Наиболее заметные изменения коснулись красной икры. В конце прошлого года стандартная баночка весом 90-95 гр. стоила около 1,1 тыс. руб., сейчас ее цена почти вдвое ниже — около 644 руб. Пересчет на килограмм показывает снижение минимальной стоимости примерно в полтора раза — с 11 тыс. до 6,9 тыс. руб.
Стоимость сладких новогодних наборов изменилась умеренно. Конфетные коробки с ассорти подешевели в среднем на 7% по сравнению с декабрем 2024 года и стоят от 399 до 680 руб. Небольшие подарочные наборы весом 150 гр. предлагаются от 134 руб., средняя стоимость таких подарков — около 214 руб., а наборы весом 350 гр. стоят примерно 360 руб.