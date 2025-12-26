Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовская область получит второй «Метеор» на подводных крыльях

Ростовская область получит второе пассажирское судно «Метеор». Производство корабля уже началось. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

Фото: Telegram-канал Андрея Яцкина

По информации госпожи Беликовой, перспективы развития судов на подводных крыльях министр обсудила с генеральным директором АО ЦКБ по СПК имени Алексеева Захаром Сидоренко. Во время встречи участники отметили, что конструкцию «Метеоров» приспособят к мелководным условиям Дона. Это даст возможность запустить дальние морские маршруты.

Договор о поставке кораблей заключили в 2023 году. В настоящее время по Дону ходят «Валдай» и «Метеор». За период с 2024 по 2025 годы водный транспорт совершил более 3 тыс. рейсов и доставил свыше 54 тыс. пассажиров в пределах Азово-Донского бассейна, а также в акваториях портов Ростова-на-Дону и Азова. Услуги оказывает СПК «Дон».

Валентина Любашенко

