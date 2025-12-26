В Ростове-на-Дону подготовили праздничные парковки на 3 тысячи машиномест

Региональная Госавтоинспекция определила 10 перехватывающих парковочных зон для участников новогодних и рождественских мероприятий в Ростове-на-Дону. Мера направлена на предотвращение скопления транспорта на центральных магистралях города. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, парковочные площадки организованы у торговых центров и общественных пространств. Наибольшее количество мест предоставят стадион «Ростов-Арена» (1,6 тыс. машиномест на парковках Р-3, Р-4 и Р-9) и торговый центр «Мега Маг» на ул. Пойменной (500 мест).

Также автомобилисты смогут воспользоваться парковками у гипермаркетов «Лента» на 14-й Линии и Аксайском пр. (150 и 170 мест соответственно), «Метро» на ул. Доватора (160 мест) и «Окей» на ул. Малиновского (150 мест).

Дополнительные площадки расположены у рынка «Прогресс» на пр. Шолохова (80 мест), на Базарной пл. (100 мест), пл. Толстого (50 мест) и ул. Береговой между домами 39 и 53А (45 мест).

Общая вместимость всех парковочных зон составляет около 3 тыс. машиномест. Услуга предназначена как для жителей Ростова-на-Дону, так и для гостей города, прибывающих на личном транспорте из других населенных пунктов.

«Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям заранее планировать маршруты, использовать перехватывающие парковки и соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении.

Валентина Любашенко