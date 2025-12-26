Курорт «Роза Хутор» ограничил продажи ски-пассов до 4 января

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» временно приостановил продажи ски-пассов до 4 января 2026 года. Решение принято из-за аномально теплого бесснежного начала зимы для обеспечения безопасных условий на склонах и равномерного распределения нагрузки на трассы в первые дни сезона. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 29 декабря по 4 января кататься смогут гости отелей курорта, владельцы сезонных и годовых абонементов, райдеры с заранее купленными многодневными пропусками и посетители, записавшиеся на занятия с инструктором горнолыжной школы.

Курорт регулирует доступ к спускам с учетом погодных условий и фактической пропускной способности трасс. Даты открытия склонов в горном кластере Сочи определяются погодой — наличием и качеством снежного покрова.

«Роза Хутор» планирует запускать трассы поэтапно по мере накопления достаточного объема естественного и искусственного снега. Технические службы используют каждый благоприятный период для подготовки склонов.

Включение снежных пушек возможно при устойчивых отрицательных температурах. Для полноценной работы системы искусственного оснежения требуется температура не выше -2,5 градуса не только ночью, но и достаточное время в течение суток.

Алина Зорина