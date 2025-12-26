С пляжей Крыма и Кубани вывезли 185 тысяч т загрязненного песка

Спасательные службы утилизировали 163 тыс. т песка из 185 тыс. т, вывезенных с загрязненных пляжей Краснодарского края, Крыма и Севастополя после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом стало известно по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий ЧС, которое провел Виталий Савельев, сообщает пресс-служба Правительства России.

Работы по устранению последствий аварии продолжаются как в акватории Черного моря, так и на суше. За минувшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье зафиксировано не было. Мониторинг береговой линии и акватории Черного моря не прекращается.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвует сводная группировка из 806 человек и 193 единиц техники.

Алина Зорина