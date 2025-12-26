Ростовские тепловые сети запустили дополнительные номера горячей линии

Ростовские тепловые сети с 31 декабря запустили три дополнительных номера горячей линии для круглосуточного приема обращений жителей по вопросам отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, дополнительно круглосуточно работают телефоны: 7(961) 441-22-11, 7(863) 210-47-32 и 7(863) 210-47-33.

В городе также функционируют номера круглосуточной диспетчерской службы: 7(863) 234-89-44 и 7(863) 287-01-90.

«Жители Ростова-на-Дону могут обращаться по всем указанным телефонам в любое время суток с вопросами, касающимися горячего водоснабжения и теплоснабжения»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко