«Эко-Сити» забыл об экологии

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу ООО «Эко-Сити» и поддержал решение Росприроднадзора об отказе в подтверждении экологической безопасности отходоперерабатывающего комплекса в Ставропольском крае из-за превышения допустимых значений загрязняющих веществ. Информация об этом опубликована в картотеке дела.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал позицию Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора по отказу в подтверждении экологической безопасности объекта ООО «Эко-Сити» в Шпаковском районе. Предприятие располагается в хуторе Нижнерусский. Компания оспаривала решение ведомства от 22 февраля 2024 года и требовала получить заключение о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду межмуниципального зонального центра.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эко-Сити» зарегистрировано в 2011 году в хуторе Нижнерусский Ставропольского края. Основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов. Учредитель — Екатерина Чукунова. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 3,5 млрд руб., убыток — 3,5 млрд руб.

В декабре 2024 года арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление организации. Однако апелляционная инстанция 30 июня 2025 года отменила это постановление и отказала обществу в удовлетворении требований.

В кассационной жалобе ООО «Эко-Сити» указывало на нарушения норм материального права и незаконный отказ апелляционного суда в приобщении дополнительных доказательств. Фирма оспаривала вывод суда о необходимости учета фоновых показателей физических, химических и биологических параметров состояния компонентов природной среды на прилегающей территории.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Эко-Сити» организовал сбор мусора практически во всех населенных пунктах своей зоны деятельности. Компания охватывает 11 из 26 муниципальных образований Ставропольского края (Апанасенковский, Грачевский, Красногвардейский, Труновский, Туркменский, Шпаковский муниципальные округа, Новоалександровский, Петровский, Изобильненский, Ипатовский городские округа края и город Ставрополь).

«Эко-Сити» эксплуатирует мусороперерабатывающий комплекс и полигон у хутора Нижнерусский в Шпаковском округе, а также полигон возле Светлограда в Петровском округе. Совокупная мощность объектов позволяет принимать свыше 550 тыс. тонн отходов ежегодно. Контроль за деятельностью регионального оператора осуществляет Управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору.

В ноябре 2023 года общество утвердило программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды. Компания заключила договоры с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» на выполнение лабораторных исследований и испытаний.

В рамках мониторинга проводились измерения образцов почвы, грунтовой воды и концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с мая по декабрь 2023 года. На основе полученных данных предприятие подготовило отчет о результатах мониторинга за 2023 год.

По итогам рассмотрения отчета управление приняло решение от 22 февраля 2024 года о неподтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду в связи с несоответствием установленному порядку проведения мониторинга.

Из отчета следует, что в зимний период показатель азота нитратов на территории, прилегающей к объекту размещения отходов на северо-западе, составил 6,9, а на границе земельного участка — 20,2 (трехкратное превышение). Показатель ртути на прилегающей территории составил 0,049, а на границе участка — 0,073 (превышение в 1,5 раза).

В летний период зафиксированы превышения по кадмию, азоту нитратов, железу, никелю и цинку. Данные наблюдений за грунтовыми водами показали превышения по сульфатам, pH и нефтепродуктам. По ряду химических показателей в зимний период не были проведены исследования в скважинах ниже и выше полигона.

Кассационный суд поддержал позицию Росприроднадзора и отклонил требования ООО «Эко-Сити». Суд установил, что управление законно приняло решение о неподтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду, руководствуясь превышением фоновых значений химических показателей состояния почвы и грунтовых вод.

С 1 июля 2025 года тариф регоператора «Эко-Сити» вырос до 931,29 руб. за кубометр.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», ООО «Эко-Сити» с начала года подал в Арбитражный суд Ставропольского края около сотни исков на общую сумму свыше 24,4 млн руб. Данными по искам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, издание не располагает. Согласно же бухгалтерским документам, опубликованным на сайте «Эко-Сити», дебиторская задолженность с 0,9 млн руб. в 2023 году выросла до 1,1 млн руб. в 2024 году.

Тат Гаспарян