Муниципалитетам Ставрополья закупили свыше 200 контейнеров для ТКО

Ставропольский край обновляет инфраструктуру для обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ. Муниципалитеты и региональные операторы в 26 территориях купили более 200 новых контейнеров. Они включают металлические баки на 0,75 кубометра и бункеры на 8 кубометров для крупногабаритного мусора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МинЖКХ СК Фото: пресс-служба МинЖКХ СК

Лидером по закупкам стал Новоалександровский округ — там приобрели 77 единиц. Георгиевский округ следует за ним с 40 контейнерами, Петровский — с 20, Изобильненский — с 14, Труновский — с 13. На балансе этих 26 муниципалитетов сейчас числится свыше 13 тыс. контейнеров. Реформа ТКО позволяет тратить на покупки средства из тарифа, что стимулирует обновление.

Особый акцент власти делают на раздельный сбор отходов. Нефтекумский округ установил 91 такой контейнер, Кировский — 82, Красногвардейский — 48. Всего в крае работает более 5 тыс. емкостей для сортировки мусора. Жители края все активнее сортируют отходы, когда инфраструктура появляется поблизости.

Министр ЖКХ Ставрополья Александр Рябикин отметил положительную динамику. Региональные операторы и муниципалитеты ежегодно закупают новые баки. Это повышает качество услуг и продвигает раздельный сбор. В 2024 году муниципалитеты уже купили свыше 300 контейнеров, а в Предгорном округе на 2025-й запланировали замену 250 штук.

Реформа ТКО в крае идет полным ходом. В Ставрополе и других районах недавно заменили более 150 изношенных баков. Пятигорск получил 55 новых контейнеров в трех поселках, включая Горячеводский. С 1 июля 2025 года тариф регоператора «Эко-Сити» вырос до 931,29 руб. за кубометр, что покрывает такие расходы.

Станислав Маслаков