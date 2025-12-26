«Магнит» занял шестое место в топ-10 самых дорогих брендов России

Бренд сети магазинов «Магнит» занял шестое место в рейтинге самых дорогих брендов России по версии BrandLab. Его стоимость составила 745,2 млрд руб., что на 7% больше, чем годом ранее. В рейтинге 2024 года кубанский ретейлер занимал пятое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В этом году пятое место в рейтинге консалтинговой компании досталось бренду сети «Пятерочка», входящей в X5 Group. Его стоимость оценили в 784,4 млрд руб. с ростом на 16%.

По данным аналитиков, «Пятерочка» смогла обойти «Магнит» за счет более сильных финансовых результатов и больших инвестиций в обновление форматов и продвижение бренда. X5 активнее присутствует в медиапространстве и тратит больше на рекламу (+70,5% в 2024, у «Магнита» +41,3%).

Лидером рейтинга стал «Сбер» со стоимостью бренда 2,25 трлн руб., увеличив результат прошлого года на 4%. Следующие три места заняли компании нефтегазового сектора: Газпром (1,8 трлн руб., -3%), Роснефть (1,26 трлн руб., -8%) и Лукойл (1,1 трлн руб., -15%).

«Промышленные гиганты страны Газпром, Роскосмос, Росатом и другие недоиспользуют потенциал своих брендов, хотя многие из них обладают lovemark-компонентами для населения — это подтверждают проведенные нами исследования», — отметил управляющий директор BrandLab Александр Еременко.

Алина Зорина