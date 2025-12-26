«Мы стремимся стереть разницу между городом и селом»

По итогам 2025 года валовой региональный продукт (ВРП) Республики Адыгея (РА) оценочно превысит 290,6 млрд руб., что на 6,5% больше прошлогодних показателей. За девять месяцев этого года объем инвестиций в регион составил 54 млрд руб., что на 17,3% больше, чем годом ранее. О факторах экономического роста республики, реализуемых инвестпроектах, рекордном yрожае зерновых и увеличении туристического потока в два раза — в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея

— С какими наиболее важными итогами Республика Адыгея заканчивает 2025 год? Какие тенденции в экономике региона вы можете назвать?

— Экономика Адыгеи растет и остается устойчивой. Опираясь на всестороннюю помощь правительства страны, шаг за шагом решаем общенациональные задачи, которые ставит президент Владимир Владимирович Путин. Все они ориентированы на благополучие людей, повышение качества жизни. Есть ощутимые результаты. В республике за последние годы сохраняется положительная динамика по всем основным макроэкономическим показателям.

Так, по итогам этого года ВРП республики оценочно превысит 290,6 млрд руб. c темпом роста 106,5%. На такую динамику влияет рост наших ключевых отраслей. Так, индекс промышленного производства составил 100,9%, сельского хозяйства — 102,4%. Кроме того, в 1,6 раза увеличились объемы строительства — мы и здесь на первом месте в ЮФО (я имею в виду — по индексу физического объема строительства). На 2,4% вырос оборот розничной торговли.

Адыгея вошла в число регионов — лидеров в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. При содействии федерального центра в республике реализован ряд стратегически важных проектов, в том числе — строительство крупных развязок, а также дорог в горной части региона. Всего за шесть лет, включая и текущий год, введены в эксплуатацию 403 объекта общей протяженностью 584 км. В результате в городских агломерациях доля дорожной сети в нормативном состоянии выросла на 23% — до 86,78% при плановом значении в 84%. Доля автодорог регионального и межмуниципального значения выросла на 22%, составив сегодня 70% от общего объема.

— Улучшилось ли благосостояние жителей республики?

— Благосостояние людей растет. Так, среднемесячная заработная плата за девять месяцев в регионе выросла на 14%, реальная зарплата (с учетом инфляции) — на 5,4%, а реальные денежные доходы населения — на 9,6%. Кроме того, до 2% снизился уровень безработицы (на сегодняшний день безработными в Адыгее числятся 4,2 тыс. человек).

Увеличивать расходы на решение социальных вопросов граждан позволяет рост собственных доходов бюджета с темпом в 127,7% в прошлом году. Больше половины средств идет на социальный блок. Адыгея по-прежнему в числе лидеров в рейтинге субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных. Сохранена низкая дотационность бюджета. Адыгея остается в числе субъектов страны с высоким уровнем долговой устойчивости.

Адыгея получила возможность реализации новой индивидуальной программы социально-экономического развития на 2025–2030 годы. Предыдущая ИПР позволила республике существенно продвинуться в решении инфраструктурных задач. В предстоящий шестилетний период упор сделан на развитие экономики, в том числе — на меры поддержки малого и среднего бизнеса. Реализация мероприятий ИПР должна обеспечить до 2030 года дополнительное привлечение инвестиций в основной капитал, увеличение объема налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест.

— Сколько на сегодняшний день инвестпроектов реализуется в Адыгее? На какую общую сумму? В каких сферах?

— Важный для нас показатель в том, что Адыгея находится на 16-м месте среди регионов страны в Национальном рейтинге состояния инвестклимата за прошлый год. По итогам девяти месяцев этого года объем инвестиций составил 54 млрд руб. с темпом роста 117,3%. Это лучший результат в ЮФО. Сейчас в работе проекты с общим объемом инвестиций свыше 101 млрд руб.

Серьезный толчок для развития деловой активности в регионе дадут наши якорные проекты. В промышленности — это крупная промышленная зона «Энем», где можно вести бизнес на льготных условиях.

Активно привлекаем резидентов: на сегодня ими вложено около 8 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Всего в планах разместить до 50 хозяйствующих субъектов и привлечь 55 млрд руб. инвестиций. К 2034 году там будет создано более 8 тыс. новых рабочих мест.

В туризме — это создаваемый сейчас крупный горнолыжный экокурорт «Лагонаки», который вместе с новой обеспечивающей инфраструктурой, возводимой в горной местности, откроет еще больше возможностей для тех, кто хочет расти или начать свое дело.

— Какое содействие инвесторам оказывает правительство республики?

— В Адыгее создана гибкая система поддержки, которая гарантирует прозрачность процедур и отвечает современным требованиям. Действует широкая инфраструктура поддержки, которая включает государственные микрофинансовые и гарантийные организации. Единым окном для предпринимателя остается центр «Мой бизнес».

Используем широкий инструментарий федеральных и региональных мер поддержки.

Большой вклад вносит профильный национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — с 2019 года на развитие МСП у нас направлено более 1,6 млрд руб.

На это направлена вся системная и комплексная работа, которую мы ведем для поддержки предпринимательства. Наша цель — максимально снизить бюрократические барьеры и сделать все предлагаемые вам в помощь механизмы максимально доступными.

Наша стратегия проста: развивать то, что уже доказало свою эффективность и востребовано бизнесом. Мы внимательно слушаем предпринимателей и видим, какие меры дают реальный результат. Так, в этом году в рамках Индивидуальной программы развития РА докапитализирован Фонд развития промышленности РА в сумме 520 млн руб. Средства пошли на льготное кредитование промпредприятий для модернизации оборудования и развития производства. В планах — направить еще около 300 млн руб.

Также докапитализирован республиканский Фонд поддержки предпринимательства в сумме 365 млн руб. Ещее будет направлено 135 млн руб.

Сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат при производстве овощей закрытого грунта и ягодных культур предоставлено 100 млн руб. субсидий. Продолжится реализация других программ и мер поддержки. Отдельное внимание — тем, кто хочет осваивать внешние рынки сбыта, в том числе иностранные. Нам важно наращивать экспортный потенциал Адыгеи. Мы всегда открыты для совместных проектов в экономике, гуманитарной сфере, образовании и культуре.

Еще одно важное направление, где нам нужна ваша инициатива,— развитие творческих индустрий, к которым относятся художественные промыслы, кино, анимация, разработка компьютерных игр, программное обеспечение, архитектура, дизайн и мода. Богатейший культурно-исторический потенциал Адыгеи, географические преимущества и сильная научно-образовательная база региона дают отличные возможности для этого.

— Какие итоги сельскохозяйственного года в Адыгее?

— В этом году аграрии Адыгеи собрали хороший урожай пшеницы. Средняя урожайность этой культуры на полях республики достигла 60,2 центнера с гектара. И это — высший показатель в стране. Благодаря этому рекорду валовой намолот пшеницы составил 543 тыс. тонн, что на 20% больше результатов 2024 года.

Значительно выросли сборы ячменя, овса и тритикале. Урожай рапса вырос на 72,5%, подсолнечника — более чем на 18%. А в целом сбор зерновых и зернобобовых культур превысил показатели 2024 года почти на 40 тыс. тонн. Все это стало возможным благодаря неустанному труду аграриев Адыгеи.

Важным фактором дальнейшего развития АПК в республике является интенсификация производства путем расширения площадей мелиорируемых земель и закладки многолетних насаждений. В текущем году за счет проведения гидромелиоративных мероприятий введено в эксплуатацию 617,1 га земель сельхозназначения, что в 9,7 раза превышает уровень 2024 года.

Продолжаем развивать садоводство. В прошлом году заложено 172,8 га. В 2025 году площадь закладки составит 280 га. Просубсидированная площадь в текущем году составила 356 га. Всего площадь плодово-ягодных насаждений в регионе на начало года, по данным Росстата, составила 6,9 тыс. га, в том числе сады интенсивного типа — 2 тыс. га.

Развивается и пищевая промышленность. В этом году выросло производство сливочного масла, замороженной плодоовощной продукции, безалкогольных напитков и питьевой воды. Растет и производство цельномолочной продукции, сыров и сырных продуктов, во многом за счет нашего главного бренда — адыгейского сыра. Мы активно продвигаем наш продукт. Яркий пример такой работы — Фестиваль адыгейского сыра: с каждым годом он становится все популярнее и за пределами Адыгеи. В этом году мы увидели рекордный интерес — около 70 тыс. гостей.

— Какую поддержку аграриям оказывает правительство республики?

— Для дальнейшего развития АПК мы оказываем господдержку. В 2025 году ее объем увеличен на 66%. Аграрии смогли воспользоваться льготными кредитами на сумму около 3 млрд руб., что на 21% больше 2024 года. Упор сделан на развитие фермерства и поддержку перспективных направлений. В частности, на развитие животноводства было направлено свыше 130 млн руб.

В целях вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность в сфере АПК в текущем году выделено 109,3 млн руб. 24 начинающим фермерам в виде грантов «Агростартап». Кроме того, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея для начинающих крестьянских хозяйств, планирующих производство ягодных культур, выделено 100 млн руб. Таким образом, на поддержку начинающих фермеров в 2025 году предусмотрено 209,3 млн руб., что на 70% больше, чем в предыдущем году.

Кстати, в рамках новых мер господдержки стартовал грант для ветеранов специальной военной операции — «Агромотиватор». Эта мера позволит не только развивать отрасль, но и содействовать адаптации участников СВО к мирной жизни. Адыгея обладает серьезными возможностями для успешного роста аграрной сферы, а главное — есть наши специалисты, люди, которые готовы развивать отрасль и вкладывать свои силы, знания и труд в развитие родной земли.

Благодаря государственной программе Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских территорий» строятся, реконструируются и приводятся в порядок объекты образования, культуры, спорта, инженерной, транспортной инфраструктуры, благоустройства. В текущем году на эти цели за счет всех источников финансирования предусмотрено 1,6 млрд руб. на строительство и ремонт 31 объекта.

Всего за последние шесть лет на реализацию мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Адыгее выделено 7,7 млрд руб. На эти средства построено, реконструировано и отремонтировано 208 объектов.

— Как развивается строительная отрасль республики?

— Адыгея демонстрирует высокие темпы жилищного строительства. За десять месяцев текущего года в республике введено в эксплуатацию уже 504,83 тыс. кв. м жилья, что составляет 114,3% к аналогичному периоду прошлого года. Наряду с этим мы решаем и вопросы комплексного развития территорий, комплексной застройки. Уже на этапе планирования включаем в проекты объекты образования, здравоохранения, спорта, чтобы люди получали базовые услуги в шаговой доступности.

Активное жилищное строительство стимулирует строительную отрасль, создает новые рабочие места, позволяет закрывать потребности региона в социальном жилье для обеспечения льготных категорий граждан. В центре внимания — вопросы обеспечения жильем детей-сирот, молодые семьи, переселение граждан из ветхого жилья. С этого года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» реализуются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В Адыгее в сентябре была утверждена региональная программа переселения граждан из аварийного жилья, а также одобрена заявка на оказание финансовой поддержки Фонда. В результате на реализацию этапа 2025 года в Адыгее будет направлено 57,4 млн руб., в том числе за счет средств Фонда развития территорий. Это позволит расселить порядка 600 кв. м аварийного жилья в ауле Тахтамукай и ауле Тлюстенхабль.

Что касается программы «Молодая семья», за 2006–2024 годы в республике свои жилищные условия улучшили 2802 молодые семьи, освоено более 2,2 млрд руб. В 2025 году соцподдержка оказана 98 молодым семьям на 243 млн руб. Ежегодно увеличивается финансирование из регионального бюджета для предоставления жилья детям-сиротам. В 2024 году в рамках госпрограммы квартиры были приобретены для 150 детей-сирот, в этом году — столько же. Стоит задача — в ближайшие годы закрыть очередь прошлых лет.

По всем направлениям мы поступательно движемся, стремимся обеспечить в каждом населенном пункте те же условия, которые есть в столице республики, стереть разницу между городом и селом. Будем и дальше двигаться в этом направлении. Стараемся на всех этапах вовлекать население в созидательные процессы — от момента принятия решений до общественного контроля за реализацией социально значимых проектов.

— Каковы итоги туристического сезона 2025 года? Что делается руководством республики для увеличения туристического потока?

— Адыгея вошла в число регионов, которые в этом году показали активное развитие туристической инфраструктуры и впечатляющие темпы роста турпотока. В нашей республике этот показатель составил +65%. Инструменты федеральной поддержки существенно повлияли на динамичное развитие отрасли. Мы удвоили турпоток в республику и досрочно выполнили задачу президента — обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5%. Этот показатель в республике был достигнут уже по итогам 2023 года.

В этом году тоже наблюдаем повышенный спрос на отдых в республике. К 1 октября Адыгея приняла более 374 тыс. туристических поездок, а по данным операторов сотовой связи, количество визитеров за этот же период составило 1,4 млн человек.

Туристов привлекает как природа, так и хорошо развитая инфраструктура. И, конечно, многие отмечают гостеприимство жителей Адыгеи в сочетании с национальным колоритом и кухней.

Так, традиционно одним из самых посещаемых событийных мероприятий, как я уже говорил ранее, стал Фестиваль адыгейского сыра. Нас радует, что Адыгея стала не только узнаваемым, но и популярным местом отдыха в нашей стране.

Соответственно, мы увеличиваем номерной фонд. Этому способствует отраслевой нацпроект «Туризм и гостеприимство». Предприниматели уже ощутили действенность господдержки и активно ей пользуются. В результате в прошлом году на 40% увеличился номерной фонд, составив 3503 номера. В республике появились новые модульные некапитальные отели, которые строятся при грантовой господдержке. За 2023–2024 годы поддержано восемь таких проектов — создано 119 номеров. На эти цели предприниматели получили от государства субсидию в размере около 163 млн руб. и вложили свои средства — более 182 млн руб. В 2025 году в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» реализуются три проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения.

Также господдержка и растущий турпоток стимулируют малый и средний бизнес расширять спектр туруслуг в организации отдыха — от активных до познавательных туров. Развиваем и аграрный туризм, что позволяет раскрыть туристический потенциал сельской территории. Используем для этого механизмы грантовой поддержки аграриев.

Кроме того, в сотрудничестве с Российскими железными дорогами участвуем в программе «Путешествуй с РЖД». Уже видны и результаты реализации проекта по развитию туристического кода Майкопа. При этом поддерживаем общественные инициативы по формированию в столице новых точек притяжения: в центре Майкопа открыт пешеходный туристический маршрут с аудиогидом, посвященный нашему знаменитому земляку — писателю и драматургу Евгению Шварцу.

Прорывной результат ожидаем от двух наших стратегически важных проектов в туризме — это создаваемые сейчас всесезонный горнолыжный экокурорт «Лагонаки» и многофункциональный туристско-рекреационный парк на Дегуакской поляне. Продолжим использовать все возможности федерального центра, собственные ресурсы для наращивания показателей в индустрии туризма. Одновременно это позволяет улучшать условия жизни и наших жителей.

Беседовал Дмитрий Михеенко