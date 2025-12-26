Коммунальные службы Ростова начали противогололедную обработку дорог

Коммунальные службы Ростова приступили к противогололедной обработке дорог из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации господина Скрябина, на улицы и тротуары города высыпают специальные материалы против гололеда. В работах участвует техника и сотрудники по уборке территорий.

Приоритетное внимание власти уделяют наиболее опасным зонам: подъемам, спускам, мостам и путепроводам. Управляющие компании получили указание обеспечить качественную очистку дворовых территорий.

«Отдельно обращаюсь к пешеходам и автовладельцам. Будьте внимательны и осторожны при передвижении по городу. Водителей прошу соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров», — написал Скрябин.

Валентина Любашенко