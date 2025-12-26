«Наша задача через введение АУСН уберечь предпринимателей от ухода в тень»

С начала 2025 года, по данным Банка России, объём просроченной задолженности перед банками в расчёте на одного индивидуального предпринимателя в Ростовской области сократился с 52,2 тыс. до 31,8 тыс. руб. (39%). Однако показатель на 1 октября 2025 года всё равно втрое выше среднего по России (10,7 тыс. руб.). С чем связаны эти процессы, как чувствует себя малый бизнес на Дону в условиях меняющихся правил, зачем региону АУСН и в чём нюансы Закона о платформенной экономике — в интервью «Review. Ъ-Ростов» рассказал председатель Ростовского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Вадим Мирошниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Вадима Мирошниченко Фото: из личного архива Вадима Мирошниченко

— Вадим, могли бы вы прокомментировать ситуацию со снижением задолженности индивидуальных предпринимателей перед банками как в целом по стране, так и конкретно в Ростовской области?

— Снижение просроченной задолженности само по себе не означает оживления экономики. Часто это следствие сезонного погашения части долгов в конце года, реструктуризаций и других «технических» факторов.

Если говорить о Ростовской области, у каждой отрасли своя специфика и свои сложности. Например, агропромышленный комплекс в 2025 году действительно работал в сложных погодных условиях: сочетание засухи и возвратных заморозков привело к снижению урожая, в ряде районов вводился режим ЧС, что позволяло хозяйствам претендовать на компенсации потерь.

Поэтому снижение просрочки в агросекторе могло сложиться из нескольких факторов: часть кредитов закрывается после реализации урожая; где-то срабатывают страховые выплаты и компенсации; по отдельным займам возможны реструктуризации и переносы графиков платежей. Плюс на общую статистику в целом по предпринимателям могла повлиять и более широкая практика реструктуризаций, которую Банк России рекомендовал банкам применять в 2025 году для корпоративных заемщиков и ИП.

При этом в официальной статистике за 2025 год по ряду показателей видна положительная динамика — например, индекс промышленного производства в области за январь–октябрь 2025 года составил 101,8% к аналогичному периоду 2024-го, а оборот розничной торговли за январь–август 2025 года вырос на 4,7% год к году. Но если говорить именно о малом бизнесе «на земле», особенно в торговле, я пока не вижу устойчивого улучшения: снижается покупательская способность, падает количество клиентов, и это предприниматели ощущают быстрее любых агрегированных показателей.

— Как, по вашим ощущениям, в целом чувствует себя малый бизнес в Ростовской области?

— Малый бизнес сейчас ещё «переваривает» изменения и, по сути, только начинает понимать, как они отразятся на практике. Прошло слишком мало времени, чтобы сделать окончательные выводы.

Важно учитывать, что изменения идут сразу по двум направлениям. Есть федеральная часть — с изменениями по НДС, параметрам УСН и другим правилам. Есть и региональная часть: пересматриваются отдельные параметры патентной системы, по ряду видов деятельности меняется налоговая нагрузка, расширяется применение налога на имущество от кадастровой стоимости. В результате для многих предпринимателей нагрузка меняется сразу «в двух плоскостях» — и это один из ключевых источников тревожности.

При этом у бизнеса разные исходные условия: отрасль, обороты, формат работы, структура затрат. Где-то рост нагрузки заметен сразу, где-то проявится позднее.

— Отсюда можно поподробнее: что такое АУСН?

— АУСН — это автоматизированная упрощённая система налогообложения: налог рассчитывается в значительной степени автоматически на базе данных банков и контрольно-кассовой техники.

С 1 января 2026 года режим АУСН действует в 83 регионах России. В 2025 году он был доступен в 63 территориях.

Для Ростовской области это важный инструмент, но решение по запуску режима было непростым. Одна из причин — бюджетная логика. Если налог по «классической» упрощёнке полностью остаётся в регионе, то по АУСН часть поступлений уходит на федеральный уровень: регион получает чуть больше половины.

Хочу отдельно поблагодарить губернатора Ростовской области и экономический блок Правительства региона за поддержку решения о введении АУСН и за готовность слышать позицию бизнеса.

Почему мы настаивали на введении АУСН? Потому что на фоне реформы у микробизнеса резко вырос риск закрытия или ухода в «серую» зону. По результатам опроса предпринимателей более 30% опрошенных рассматривают возможность закрытия бизнеса, почти 30% допускают переход в теневой сектор экономики, а подавляющее большинство прогнозируют вынужденное повышение цен более чем на 20%.

Наша задача — не допустить, чтобы эти сценарии стали массовыми. АУСН помогает сохранить малый бизнес в легальном поле: на режиме сохраняется лимит годового дохода 60 млн руб., предусмотрено ограничение по численности работников (до пяти), при этом НДС на АУСН не применяется. Да, у режима есть условия и ограничения, но именно микробизнес получает возможность проще адаптироваться и не «сорваться» в тень.

И ещё один момент: опасение региональных властей — недополучить доходы — во многом компенсируется тем, что бизнес остаётся в легальной экономике и продолжает платить налоги. Если удаётся удержать значимую часть микробизнеса «в белую», это для региона выгоднее, чем потерять его полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Вадима Мирошниченко Фото: из личного архива Вадима Мирошниченко

— Какие ещё вы видите сложности для представителей малого бизнеса, связанные с проведением налоговых изменений?

— На мой взгляд, проблема усугубляется дефицитом компетенций и ресурсов на переход. Для многих это не просто «поменялись ставки», а необходимость перестроить учёт, пересобрать процессы, обновить товароучётные программы и, нередко, привлечь специалистов.

Ситуацию осложняет и кадровый фактор: квалифицированных бухгалтеров, которые способны быстро «подхватить» большое количество компаний на новом режиме, объективно не хватает. Плюс не у каждого микробизнеса есть запас прочности, чтобы одновременно оплатить программное обеспечение, консультации, доработки и при этом не просесть по оборотным средствам.

— Все ли предприниматели смогут осилить переход на НДС в силу своих компетенций?

— Часть предпринимателей справится: у них есть бухгалтерия, учёт, цифровые инструменты и опыт. Но значительная доля микробизнеса, особенно в муниципалитетах и малых населённых пунктах, просто «выпадает» из информационного потока. Многие ещё не успели разобраться, что именно меняется и какие действия нужно сделать до старта новых правил.

При этом изменения вступают в силу уже с 1 января, а значит, времени на адаптацию очень мало. Наша задача как бизнес-объединения — максимально быстро донести до предпринимателей понятные инструкции, собрать типовые вопросы, помогать консультациями и практическими разъяснениями.

Если обобщить, ключевые риски я вижу такие: — недостаток информации и времени на подготовку; — нехватка компетенций и специалистов; — дополнительные расходы на учёт и цифровую инфраструктуру; — одновременный рост разных платежей (в зависимости от режима и вида деятельности).

— Когда предприниматели ощутят на себе в полной мере последствия налоговых изменений?

— Реальную картину мы увидим в 2026 году. Весной уже можно будет делать первые выводы: с какими проблемами столкнулись, какие решения сработали, где нужны корректировки.

Я думаю, что в 2026 году особую роль сыграют действующие экспериментальные режимы — АУСН и самозанятость. Для части микробизнеса они станут «мостиком» адаптации.

— Что вы можете сказать о Законе о платформенной экономике? И как он скажется на представителях бизнеса?

— Закон о платформенной экономике (№ 289ФЗ) начнёт действовать с 1 октября 2026 года и впервые на федеральном уровне задаст базовые правила работы маркетплейсов, агрегаторов и иных цифровых посредников: закрепит права и обязанности операторов платформ, продавцов, исполнителей и пользователей, а также повысит прозрачность и безопасность взаимодействия.

По сути, это новая «рамка», в которой бизнесу придётся работать. Уже сейчас видно, что участники рынка внимательно следят за тем, как именно будут применяться нормы на практике. Не исключаю, что до полноценного запуска мы ещё увидим уточнения и дополнительные разъяснения.

Отдельная тема, которая беспокоит предпринимателей,— равные условия конкуренции для российских и иностранных продавцов: комиссии, логистика, доступ к инструментам продвижения и т. п. Это вопросы, которые бизнес будет поднимать и в рамках обсуждения применения закона.

— Сегодня законодательство (ФЗ-330) формирует правовую базу и целевые программы, целью которых является увеличение вклада креативных индустрий в ВВП. Цель — 6%. В Ростовской области что-то делается в данном направлении?

— Да, задача развития креативной экономики сейчас стоит перед всеми регионами. В Ростовской области министерство экономического развития защищает соответствующие проекты и запускает работу по этому направлению.

В числе принятых решений — утверждение Стратегии развития креативных (творческих) индустрий Ростовской области на период до 2030 года. Также определён перечень приоритетных креативных индустрий (с учётом вклада в валовую добавленную стоимость и численности занятых, в том числе в динамике): программное обеспечение, гастрономия, реклама и пиар, исполнительские искусства, архитектура и урбанистика. Отдельно выделены перспективные направления: мода (включая ювелирное дело), кино, телевизионные программы и фильмы, отдых и развлечения, культурное наследие.

С 1 января наш ЦИЦ (Центр истинных ценностей) будет переименован в Центр креативных индустрий, и начнётся планомерная работа по развитию бизнеса в креативных индустриях.

Беседовал Дмитрий Михеенко