Ростовская область лидирует по зарплатам для AI-тренеров

Развитие искусственного интеллекта и его популяризация в обществе повлияли на востребованность ИИ-навыков у различных специалистов, а также способствовали появлению новых профессий, например AI-тренеров. В 2025 году в Южном федеральном округе для них открылось более 100 вакансий. За год спрос на AI-тренеров увеличился на 28%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

По информации аналитиков, среди регионов ЮФО наибольшая востребованность AI-тренеров отмечается в Волгоградской области. За 2025 год здесь разместили более 50 вакансий, что составляет половину от общего объема спроса. На втором месте — Краснодарский край с более чем 25 предложениями или каждой четвертой вакансией. Замыкает тройку Ростовская область — порядка 20 вакансий или каждое пятое предложение.

«Зарплатные предложения для AI-тренеров в ЮФО находятся в диапазоне от 85 до 120 тыс. руб. Медиана за год составляет 100 тыс. руб. При этом самые высокие зарплаты предлагают в Астраханской и Ростовской областях — 120 тыс. руб.»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко