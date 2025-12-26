Донская ГАИ выявила нарушения ПДД водителями маршруток через интернет-мониторинг

Госавтоинспекция оштрафовала троих водителей пассажирских автобусов за проезд на запрещающий сигнал светофора. Нарушения выявили через мониторинг в сети интернет. Водители проигнорировали требования п.п. 6.2 и 6.13 Правил дорожного движения России.Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полицейские установили личности нарушителей. Среди них 66-летний шофер автобуса маршрута 77 «Центральный рынок — Покровский храм», 36-летний водитель маршрута 33 «Верхний Темерник — Главный автовокзал» и 45-летний шофер автобуса маршрута 78 «Центральный рынок — Верхний Темерник».

Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП России (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика). Каждому назначили штраф 1,5 тыс. руб.

«В настоящее время устанавливают личности остальных нарушителей. По итогам проверки их также привлекут к ответственности согласно действующему законодательству»,— говорится в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко