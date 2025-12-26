Фейерверки запретили во всем Черноземье, кроме Тамбовской области

В Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях запрещено использование пиротехнических изделий. Об этом сообщили пресс-службы региональных правительств.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в феврале 2023 года внес изменение в постановление № 58 «О мерах по обеспечению общественной безопасности», которым запретил использование пиротехники во время высокого уровня террористической опасности.

В Воронежской области запрет действует с 00:00 30 декабря 2025-го по 00:00 12 января 2026 года. Исключение сделано только для пиротехники первого класса опасности, такой как хлопушки и бенгальские огни.

В Курской области с 22 декабря по 22 января также запрещены продажа и использование пиротехники второго и третьего классов. К ним относятся фейерверки, которые обычно продаются в магазинах.

В Липецкой области пиротехника запрещена с июня 2023 года. При этом ее продажа разрешена.

Оперштаб Орловской области ввел временный запрет на торговлю пиротехническими изделиями с 15 декабря 2025-го до 11 января 2026-го. В правительстве орловчан просят воздержаться от запуска фейерверков, чтобы не усложнять работу сил ПВО.

Тамбовская область — единственный регион Черноземья, где фейерверки разрешены, но 22 декабря на еженедельной планерке в облправительстве губернатор Евгений Первышов призвал жителей области от них воздержаться и привел в пример свою семью, которая запланированные на салют средства направила на поддержку участников специальной военной операции.

Во время прошлых новогодних праздников запрет действовал во всех регионах Черноземья.

Мария Свиридова