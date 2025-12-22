Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Семья тамбовского губернатора откажется от фейерверков на Новый год

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на еженедельной планерке в облправительстве в понедельник, 22 декабря, сообщил, что его семья в этом году откажется от запуска фейерверков в новогодние праздники, а запланированные на салют средства направит на поддержку участников специальной военной операции.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Первышов вновь подчеркнул, что региональные власти не планируют вводить запреты на проведение корпоративов и других праздничных мероприятий, однако призвал жителей по возможности воздержаться от использования пиротехники. «Новогодние праздники должны пройти не только радостно, но и, конечно, безопасно. Я еще раз обращаюсь к жителям Тамбовской области — воздержаться по возможности»,— сказал губернатор.

Он отметил, что ранее в его семье запуск салютов был традицией. «Я сам всегда на Новый год с семьей покупал салюты — такой семейный праздник. Но мы посоветовались и в этом году бюджет, который планировали потратить на новогодний салют, направим на поддержку наших ребят в зоне СВО. Думаю, это будет абсолютно правильно»,— добавил господин Первышов.

  • В прошлом году в Тамбовской области с 28 декабря по 15 января действовал особый противопожарный режим, предусматривавший полный запрет на использование пиротехники, за исключением хлопушек и бенгальских огней. О введении аналогичных ограничений в новогодние каникулы 2026 года власти региона не сообщали.

Сергей Калашников