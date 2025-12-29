Креативные поиски процента

В условиях, когда динамика ВВП больше напоминает стагнацию (см. колонку про ВВП и макро-), все актуальнее становится задача поиска дополнительных источников роста экономики. Одним из них власти видят развитие креативных индустрий, доля которых в экономике составила в 2024 году 4,1%. Увеличение ее к 2030 году до 6% обозначено президентом Владимиром Путиным в качестве одной из наццелей — и шансы выполнить ее есть: в последние годы «творческий» бизнес наращивал валовую добавленную стоимость (ВДС) в четыре раза быстрее, чем экономика РФ в целом.

Однако при этом креативные индустрии сильнее реагируют на кризисы — и со ссылкой на это хотели бы рассчитывать на поддержку. Это, а также планы правительства по наращиванию экспорта российской интеллектуальной собственности (сам по себе российский рынок в сравнении с глобальным слишком невелик) потребовало дать ряду креативных бизнесов возможность получать еще и отраслевые льготы, что, в свою очередь, создало потребность в координации. С 5 февраля 2025 года, когда заработал закон о развитии творческих индустрий, 330-ФЗ от 8 августа 2024 года, передавший вопросы господдержки «креатива» в ведение регионов, эту координацию — определение госполитики и нормативно-правовое регулирование креативной экономики — взяло на себя Минэкономики. С тех пор прошел почти год — можно подвести предварительные итоги.

В первую очередь министерству пришлось определяться с масштабом «творческого» бизнеса — действующий перечень (16 направлений и 51 код ОКВЭД) не всегда адекватно отражает отраслевую действительность и четкие границы креативных индустрий. По итогам укрупнения или, наоборот, детализации направлений актуализированный вариант списка содержит уже 68 кодов ОКВЭД.

Власти рассчитывают, что уточнение позволит полноценно отразить масштабы креативной экономики, корректно оценить ее вклад в ВВП и уже под это настроить господдержку.

Решение других вопросов управления, очевидно, будет еще более непростым. Почти два десятка сфер курируют шесть отраслевых министерств (Минцифры, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономики, Минпромторг и Минстрой) и Росархив. К тому же федеральную систему управления надо увязать с региональными. Выстроить единую модель в двухмерном пространстве — задача со звездочкой или, скорее, даже двумя. Работа над проектом Стратегии развития креативной экономики до 2036 года, призванной стать «дорожной картой» для создания экосистемы сектора, продолжается — проект планируется внести в правительство в середине февраля 2026 года.

С учетом многогранности креативной экономики строительство модели ее регулирования схоже со сборкой кубика Рубика.

При этом одна из проблем, которая стояла перед сектором четыре года назад, когда власти начали создавать систему поддержки креативного сектора экономики, сохраняется до сих пор — это неравномерность включения российских регионов и городов в развитие «творческого» бизнеса и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности (52,9% ВДС обеспечивает Москва, 77,6% — десять регионов) и высокое отраслевое расслоение (75% ВДС приходится всего на пять индустрий, в первую очередь — на программное обеспечение). Помимо высокой дифференциации проблема и в том, что интеллектуальная собственность (ИС) пока так и не стала ликвидным активом — и это проблема государственного уровня: отрасли нужны деньги, деньги есть у банков, но банки не готовы выдавать кредиты под залог ИС, так как рынка для ее реализации в России нет, хотя проект стратегии и рассчитывает на рост инвестиций в нее на 100% к 2030 году за счет частных средств (в рамках ГЧП) и венчурных фондов. Само государство вкладываться в сектор-«стартап» не рискует, венчурный же рынок при этом сжимается (см. “Ъ” от 16 декабря).

Создание удобной регуляторной рамки в таких условиях выглядит относительно безопасным способом участия государства в своего рода «пилоте», тем более что субъектам РФ закон дал право самим определять креативные приоритеты для поддержки — вероятно, в надежде, что при высокой региональной вариативности что-то да «выстрелит».