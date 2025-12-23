Стратегический креатив

Подходы к разрабатываемому Минэкономики проекту Стратегии развития креативной экономики до 2036 года в понедельник, 22 декабря, были впервые представлены на заседании профильной комиссии Совета федерации. Сейчас документ обсуждается широким кругом федеральных ведомств — от Минкультуры и Росархива до Минстроя и Минпромторга, и уже в середине февраля 2026 года он должен отправиться в Белый дом. Не без проблем собирающее мнения коллег Минэкономики рассчитывает, что реализация стратегии в конечном итоге увеличит вклад творческого сектора в экономику и поспособствует его развитию.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В феврале 2026 года Минэкономики должно внести в правительство Стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Подходы к проекту этого документа в понедельник были впервые представлены ведомством на заседании профильной комиссии Совета федерации. Замминистра Татьяна Илюшникова обрисовала круг решаемых Минэкономики задач: систематизировать имеющиеся проблемы (прежде всего четко определить границы креативных индустрий), проанализировать международный опыт учета субъектов этого сектора, описать целевую систему управления и ее функционал. «В работе над документом задействованы четыре проектные группы и две рабочие группы на базе Координационного центра правительства»,— сообщила замминистра.

Напомним, сейчас креативные индустрии сгруппированы властями в 16 направлений: «Народные художественные промысла и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка».

«Ключевая цель стратегии не просто достижение роста вклада креативных индустрий в ВВП (4,1% — в 2024 году, цель к 2030 году — 6%.— “Ъ”), но и создание условий для развития креативной экономики, отдельных индустрий»,— сообщила сенаторам Татьяна Илюшникова. Сейчас проект стратегии содержит девять задач, решать которые будут федеральные и региональные власти. Среди них — создание эффективной системы управления, развитие конкурентоспособных креативных проектов и инфраструктуры поддержки, стимулирование спроса на отечественные «творческую продукцию», формирование региональной экосистемы для отрасли.

Структура стратегии: описание нынешнего состояния и трендов развития креативной экономики, целей и задач ее развития, отраслевых особенностей, сценариев и механизмов реализации задуманного. Будут у стратегии и приложения с прогнозными данными по валовой добавленной стоимости (ВДС) отраслей креативных индустрий до 2030 года, а также по соответствующей ВДС регионов. Вся эта статистика будет сводиться на основе единой методологии Росстата. Как пояснила замминистра, структура документа выстроена таким образом, чтобы «занимаясь даже отраслевым регулированием, работать на одну цель».

В подготовку стратегии вовлечен широкий круг федеральных ведомств, прежде всего в вопросах, касающихся отраслевой регуляторики: ключевые — Минцифры, Минкультуры, Минстрой, Росархив, Минпромторг, Минпросвещения. По словам Татьяны Илюшниковой, какие-то ведомства уже рассмотрели документ и дали обратную связь, с какими-то он еще обсуждается. Пока еще не активно проходит взаимодействие с Минпромторгом и Минстроем — в этих ведомствах креативные индустрии распределены «по разным трекам и зачастую — курирующим заместителям», пояснила замминистра. По ее словам, ориентировочный срок представления согласованного проекта стратегии Белому дому — 16 февраля 2026 года.

Венера Петрова