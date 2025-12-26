На Дону доля нераспроданного жилья достигла 40% в 2025 году

Доля нераспроданного жилья в Ростовской области составила от 10% до 40% у разных застройщиков. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц на пресс-конференции «ТАСС Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам министра, в настоящий момент существует ситуация, при которой не все жилье продано на Дону. «Если говорить о процентах, в одних компаниях это в среднем 10-15%, в других 30-40%. Я глубоко убежден, что эта ситуация временная»,— прокомментировал господин Куц.

Чиновник так же сообщил, что в 2025 году в регионе ввели в эксплуатацию 2,7 млн кв. м жилья, не включая нежилые объекты. Это позволит изменить текущую ситуацию примерно к 2028-2029 годам.

Валентина Любашенко