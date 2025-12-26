Россияне в декабре стали чаще выбирать фастфуд вместо ресторанов

С 1 по 20 декабря число чеков в ресторанах и барах по России сократилось на 5% год к году, в Москве — на 9%, подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД» по запросу «Ъ». При этом количество чеков в точках быстрого питания выросло на 8% по России и на 6% в Москве, средний чек — до 544 руб. и 610 руб. соответственно.

Рестораторы связывают спад интереса к их заведениям с отсутствием «новогоднего настроения» на фоне не очень хорошей погоды. В сетях «Бургер Кинг» и «Вкусно — и точка» говорят о тренде на осознанные траты: быстрые форматы все отчетливее выигрывают у кафе и ресторанов средней и высокой ценовой категории.

Экономия привела и к снижению заказов на проведение корпоративов. Как писал «Ъ», спрос на корпоративные мероприятия в 2025 году снизился на 30% год к году. Компании чаще перераспределяют бюджеты в пользу подарков сотрудникам и небольших дневных встреч. Рестораторы рассчитывают компенсировать декабрьскую просадку в январе — за счет корректировки меню, новых ценовых предложений и роста турпотока на праздниках, отмечают в «Теремок».

