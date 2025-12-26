Не бары, перекусим на ходу

Декабрь, считающийся одним из наиболее доходных для рестораторов месяцев, в этом году оказался не таким прибыльным. Так, в Москве в ресторанах и барах число чеков сократилось на 9% год к году, в целом по России — на 5%. Потребители стали чаще посещать заведения фастфуда, а бизнес — отказываться от проведения корпоративов. Операторы общепита рассчитывают компенсировать потери в январе будущего года.

С 1 по 20 декабря число чеков в ресторанах и барах по всей России сократилось на 5% год к году, в Москве — на 9%, подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД» по запросу “Ъ”. Средний чек вырос на 13%, до 3,1 тыс. и 4,5 тыс. руб. соответственно, уточнили аналитики платформы. Снижение трафика зафиксировали и в Focus Technologies. По данным компании, с 15 по 21 декабря трафик в заведениях общепита Москвы снизился на 3% год к году. Совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный считает, что трафик просел из-за отсутствия у граждан новогоднего настроения на фоне совсем не зимней погоды.

Вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин говорит, что этот декабрь оказался наиболее провальным месяцем в году — примерно на уровне мая и августа, которые традиционно считаются самыми низкодоходными для общепита. Первая половина декабря почти всегда характеризуется спадом, так как все сосредоточены на закрытии дел конца года, но в этом году это выраженно сильнее обычного, соглашается основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук.

В то же время выросли показатели у заведений фастфуда.

С 1 по 20 декабря количество чеков в точках быстрого питания по всей России выросло на 8%, в Москве — на 6%, средний чек на 11%, до 544 руб., и на 10%, до 610 руб., соответственно, отмечают аналитики «Платформы ОФД».

Тренд на осознанные траты наблюдается не только в декабре, но и на протяжении всего года, говорят в «Бургер Кинг». А в последнее время выгода для посетителей все более заметна, особенно в сравнении с кафе и ресторанами более высокой ценовой категории, добавляют в сети «Вкусно — и точка». Новые предпочтения потребителей проявились и в статистике продаж продуктов питания. В январе—сентябре число покупок в продуктовых магазинах выросло лишь на 3,5%, хотя еще в начале года речь шла о 6%, а в сентябре—октябре для базовых продуктов наметилось снижение (см. “Ъ” от 31 октября).

Часть постоянных посетителей ресторанов теперь ходят в такие заведения лишь по особым случаям, пытаясь таким образом сэкономить, говорит Евгений Ничипурук. Однако иногда экономия оказывается лишь иллюзией. Никита Рогозный заметил, что потребители стали чаще посещать рестораны с более низкой стоимостью блюд, но средний чек таких заведений оказывается даже выше, чем у концепций с более дорогими позициями в меню.

Экономить стали не только граждане, но и бизнес. Евгений Ничипурук заметил уменьшение запросов под полное закрытие ресторанов со стороны больших компаний. Спрос на приуроченные к Новому году увеселительные корпоративные мероприятия в 2025 году сократился на 30% год к году, подсчитали в IBC Corporate Travel (см. “Ъ” от 4 декабря). Многие сокращают расходы на корпоративы, перераспределяя их в подарки для сотрудников, отмечает господин Ничипурук. Становится больше небольших встреч и дневных посиделок, подтверждает вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин.

Просадку дохода в декабре рестораторы компенсируют в январе за счет новых ценовых позиций, корректировки меню и сокращения штата, говорит совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров. Евгений Ничипурук также рассчитывает на увеличение турпотока на январские праздники, и, соответственно, трафика в заведениях.

Дарья Андрианова