На левобережье Ростова пробурили 300 скважин для мониторинга грунтовых вод

«Региональная корпорация развития» завершила бурение 300 скважин на левобережье Ростова для контроля уровня грунтовых вод. Об этом сообщил заместитель генерального директора по инвестиционным проектам корпорации Игорь Далаксакуашвили на пресс-конференции «ТАСС Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По словам господина Далаксакуашвили, левобережье стало одним из приоритетных участков для застройки. «Там планируем реализовывать три проекта на 150 га»,— отметил чиновник.

Заместитель гендиректора подчеркнул, что министерство строительства и корпорация совместно с инвесторами проводят масштабный мониторинг территории в ответ на запросы жителей. «На 2 тыс. га пробурено уже 300 скважин, сделана полная геодезия территории»,— пояснил Далаксакуашвили.

На исследуемом участке установят 22 мониторинговые скважины и две метеостанции для определения уровня грунтовых вод.

Валентина Любашенко